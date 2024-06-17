Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"

В зимнее трансферное окно "Тобол" был одним из самых активных клубов на рынке и мог подписать экс-нападающего мадридского "Реала" Хесе Родригеса. В беседе с корреспондентом Vesti.kz экс-тренер костанайского клуба Милич Чурчич рассказал, почему отказался от испанца.

По словам тренера, он сомневался в мотивации игрока на фоне общего спада в его карьере:

"Есть две ситуации, когда Хесе стопроцентно готов и когда у него условно десять килограммов лишнего веса. Это разные вещи. Я смотрел много игроков, но мой выбор был в пользу других. Конечно, он качественный игрок, мы знаем, где он выступал, но мы видим, что в карьере спад и уверены ли вы, что у него была бы сильная мотивация играть в Казахстане? Я выбрал игроков, которые хотели играть и биться за команду".

Отметим, что Хесе на данный момент является свободным агентом. 31-летний испанец в январе покинул бразильский клуб "Куритиба". Хесе является воспитанником "Реала", в составе мадридского клуба он провел 94 матча и выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и дважды Лигу чемпионов.

Минувшей зимой различные СМИ сообщали, что Хесе рассматривает предложения с окладом в 1,2 млн евро в год. Нынешняя трансферная стоимость испанца по данным Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.