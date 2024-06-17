Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"

Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
©Marca.com

В зимнее трансферное окно "Тобол" был одним из самых активных клубов на рынке и мог подписать экс-нападающего мадридского "Реала" Хесе Родригеса. В беседе с корреспондентом Vesti.kz экс-тренер костанайского клуба Милич Чурчич рассказал, почему отказался от испанца. 

По словам тренера, он сомневался в мотивации игрока на фоне общего спада в его карьере: 

"Есть две ситуации, когда Хесе стопроцентно готов и когда у него условно десять килограммов лишнего веса. Это разные вещи. Я смотрел много игроков, но мой выбор был в пользу других. Конечно, он качественный игрок, мы знаем, где он выступал, но мы видим, что в карьере спад и уверены ли вы, что у него была бы сильная мотивация играть в Казахстане? Я выбрал игроков, которые хотели играть и биться за команду". 

Отметим, что Хесе на данный момент является свободным агентом. 31-летний испанец в январе покинул бразильский клуб "Куритиба". Хесе является воспитанником "Реала", в составе мадридского клуба он провел 94 матча и выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и дважды Лигу чемпионов. 

Минувшей зимой различные СМИ сообщали, что Хесе рассматривает предложения с окладом в 1,2 млн евро в год. Нынешняя трансферная стоимость испанца по данным Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол Футбольные трансферы Испания

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus