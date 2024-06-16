Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной

Атакующий полузащитник косовского клуба "Балкани" Назми Грипши может перейти в "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на skazki.dugali4a.

Отмечается, что в этом сезоне игрок сборной Косово провел 50 матчей и забил 20 голов.

По данным Transfermarkt, 30 июня у него истекает контракт с "Балкани" и он станет свободным агентом. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

В его карьере также были албанские "Скендербеу" и "Теута".

Ранее "Астану" покинули испанский нападающий Карлитос, уже нашедший себе новый клуб, и греческий защитник Яннис Масурас.

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