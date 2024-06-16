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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной

Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной
©ФК "Балкани"

Атакующий полузащитник косовского клуба "Балкани" Назми Грипши может перейти в "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на skazki.dugali4a.

Отмечается, что в этом сезоне игрок сборной Косово провел 50 матчей и забил 20 голов.

По данным Transfermarkt, 30 июня у него истекает контракт с "Балкани" и он станет свободным агентом. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

В его карьере также были албанские "Скендербеу" и "Теута".

Ранее "Астану" покинули испанский нападающий Карлитос, уже нашедший себе новый клуб, и греческий защитник Яннис Масурас.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Косово Астана ФК КПЛ Футбол

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