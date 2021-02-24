Стало известно имя второго новичка "Кайрата". Он играет за сборную своей страны

Выступал за кипрский и испанские клубы.

Фото: Shutterstock.com©
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Сегодня 20:04

30-летний гвинейский нападающий Хосе Канте Мартинес перейдет в "Кайрат". Об этом сообщает Meczyki.pl.

Отмечается, что во вторник он расторг контракт с варшавской "Легией", за которую отыграл 2,5 года и стал чемпионом в ее составе в сезоне-2019/20, забив десять мячей в 23 играх. В чемпионате Польши также играл за "Вислу" (Плоцк), "Гурник". Кроме того, выступал за испанские "Прат", "Химнастик" и кипрский АЕК.

С 2016 года защищает цвета сборной Гвинеи, хотя родился в Испании.

Напомним, что в случае официального перехода он станет вторым новичком алматинского клуба в зимнее межсезонье. Ранее "желто-черные" подписали Штрели Мамбу.

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