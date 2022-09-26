Новый тренерский штаб футбольного клуба "Астана" во главе с Григорием Бабаяном определился со статусом полузащитника Исламбека Куата, который ранее был отстранен от работы с основной командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Один из вице-капитанов сборной Казахстана возвращается из дублирующего состава "Астаны" в основную команду. Уже в ближайшем матче 21-го тура чемпионата страны против "Турана", который состоится 2 октября, Куат будет в заявке столичного клуба, и тренерский штаб рассчитывает, что опытный хавбек поможет коллективу на завершающей стадии сезона, в ходе которой клуб ведет борьбу за чемпионство КПЛ и Кубок Казахстана.
Напомним, что Куат был отправлен в дубль "Астаны" в апреле нынешнего года. После матча с "Акжайыком" у полузащитника возник конфликт с французским легионером Жереми Манзорро, по итогам этой ситуации бывший тренер астанчан Срджан Благоевич принял решение отстранить Куата от основы.
Таким образом, Исламбек не играл около пяти месяцев за основу "Астаны" и выступал за ее молодежной состав в первой лиге. При этом хавбек регулярно получал вызовы в сборную Казахстана.