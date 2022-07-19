Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов с высокой вероятностью продолжит выступление в родном клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После яркой игры в первой части чемпионата Казахстана и в групповой стадии Лиги наций за сборную Астанов привлек внимание сразу нескольких клубов РПЛ. Однако руководство "Ордабасы" на данный момент считает необходимым сохранить игрока как минимум до конца сезона, а затем, возможно, рассмотрит вариант продажи. Астанов является важнейшим футболистом "Ордабасы", и в клубе уверены, что он способен помочь команде побороться за медали в этом сезоне.

Помимо клубов РПЛ, предметную и постоянную заинтересованность в Астанове проявляют несколько лидирующих команд чемпионата Казахстана.

Напомним, что "Ордабасы" в КПЛ-2022 идет на третьем месте, набрав 26 очков после 15 туров. Астанов, по системе гол+пас, набрал 12 результативных действий в 15 играх.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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