Стали известны сроки летнего трансферного окна КПЛ-2021

В Olimpbet-чемпионате Казахстана по футболу определились сроки летнего трансферного окна, сообщает meta-ratings.kz.

Это будет второй регистрационный период сезона-2021. Он откроется 13 июля и продлится 28 дней. Закроется трансферное окно 10 августа. ​ ​

Напомним, что в прошлом году второй регистрационный период продолжался 21 день. Одна неделя по согласованию с ФИФА условно была перенесена на весеннее трансферное окно 2021 года и была бы активирована в случае, если в 2020 календарном году не было бы возможности официально завершить внутренние соревнования.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!