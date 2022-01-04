У футбольного клуба "Актобе" ожидается приличный бюджет в сезоне 2022 года. При этом "красно-белые" не договорились с некоторыми лидерами по новым контрактам, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

"В "Актобе" ожидается довольно приличный бюджет за счет привлечения спонсоров - в районе трех миллиардов тенге.

Тем не менее переговоры о продлении контракта с лидерами пока идет со скрипом, "красно-белые" все еще не договорились о новом соглашении с Юрием Логвиненко, Дмитрием Шомко, Темирланом Ерлановым и Рамазаном Оразовым. Проблема заключается в странном представлении спортивного директора Игоря Кистера об условиях досрочного расторжения. Никто не соглашается на компенсацию в размере одного оклада. Вряд ли это послужит причиной ухода игроков, и рано или поздно стороны должны найти компромисс. Ситуация нервирует футболистов", - пишет источник.

Напомним, что актюбинцы заняли шестое место в КПЛ-2021. Первые сборы команды стартуют 7 января в турецком Белеке и продлятся до 24-го числа. Планируются четыре контрольных матча, с соперниками можно ознакомиться здесь.