Уровень зарплат футболистов ФК "Жетысу" в сезоне-2021 не позволяет команде формировать состав так, как хотелось бы, сообщает телеграм-канал "Гол емес!".

По данным паблика, игроки талдыкорганского клуба будут получать ежемесячно не более 2-2,5 миллионов тенге. По этой причине "Жетысу" отказали многие известные футболисты.

Напомним, ранее стало известно, что судьбу ФК "Иртыш", снявшегося в прошлом году с чемпионата Казахстана, может повторить из-за финансовых проблем кокшетауский "Окжетпес".

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