Стала известна сумма трансфера футболиста "Кайрата" в хорватский клуб

Стало известно, сколько заработал алматинский "Кайрат" на трансфере Дино Микановича в хорватский "Хайдук", сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, сумма сделки составила 75 тысяч евро. Другие детали не уточняются. При этом трансферная стоимость футболиста составляет 1,4 миллиона евро.
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Официально о трансфере 27-летнего хорвата "Кайрат" объявил 28 января.
Миканович выступал за "Кайрат" с 2019 года и завоевал золотые медали чемпионата Казахстана (2020), а также Кубок страны (2021). В составе алматинского клуба защитник сыграл 97 матчей, в которых успел отличиться голом и десятью ассистами.
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