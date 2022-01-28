"Кайрат" сообщил о переходе своего легионера в другой клуб

Защитник "Кайрата" Дино Миканович переходит в футбольный клуб "Хайдук" из Сплита, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Отмечается, что клубы достигли соглашения о трансфере 27-летнего хорвата.

Миканович присоединился к "Кайрату" в 2019 году и завоевал вместе с командой золотые медали чемпионата Казахстана (2020), а также Кубок страны (2021). В составе алматинского клуба Дино сыграл 97 матчей, в которых успел отличиться 1 голом и 10 ассистами.

Добавим, что "Хайдук" 15 раз выигрывал чемпионат Хорватии, а в нынешнем сезоне с 35 очками идет на четвертом месте из десяти в турнирной таблице.