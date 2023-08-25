Стала известна причина ухода футболиста сборной Казахстана из "Тобола"

Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов покинул "Тобол". Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщают Vesti.kz.

По информации комментатора и пресс-атташе сборной Казахстана Ермухамеда Маулена, Оразов собрался в Европу. Ожидается его переход в словенский "Копер", который о трансфере Оразова планирует объявить в понедельник.

Добавим, что ранее Оразов и "Тобол" условились на том, что костанайский клуб отпустит 25-летнего игрока в случае поступления предложения из Европы.

Оразов начинал нынешний сезон в павлодарском "Аксу", а весной перешел в "Тобол". Также в его карьере были "Актобе", российская "Чайка", латвийский "Даугавпилс" и алматинский "Кайрат".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.

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