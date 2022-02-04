Стал известен статус Нуралы Алипа в "Зените"

Bobscoccer.ru рассказал о графике подготовки "Зенита" к стыковым матчам Лиги Европы сезона-2021/2022 с "Бетисом", а также о намерениях российского клуба относительно казахстанского футболиста Нуралы Алипа, находящегося на просмотре в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип помог российскому клубу победить датский "Митьюлланд" в рамках турнира Atlantic Cup-2022. 22-летний защитник отыграл полный матч.

"Сбор в Португалии продлится до 13 февраля, заключительный этап подготовки к матчу с "Бетисом" "Зенит" проведет в Санкт-Петербурге. 17 февраля на "Газпром Арене" состоится первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы, затем команда отправится в Марбелью, где будет готовиться к ответной игре. 23 февраля "Зенит" переместится в Севилью, где на следующий день проведет ответную встречу.

"Зенит" по-прежнему рассматривает возможность аренды Нуралы Алипа. Сделаны предложения о продлении контрактов Ракицкому, Ерохину и Сутормину", - говорится в тексте.

Напомним, что Алип был одним из основных защитников "Кайрата" в прошлом сезоне. Играл за юношескую и молодежную сборные Казахстана, а с 2018 года вызывается в национальную команду.