Стабильность, желание расти и доверие Шпилевского. Чего ожидать от Алыкулова в КПЛ-2021?

Полузащитник "Кайрата" и сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов, внесший ощутимый вклад в победу алматинцев в КПЛ-2020, продолжит выступление в составе "желто-черных". Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, чего в новом сезоне стоит ожидать от этого игрока.

"Кайрат" явно не прогадал с приглашением юного кыргызстанца перед предыдущим сезоном. 20-летний Алыкулов сполна оправдал ставку, сделанную на него. До этого он выступал в белорусском "Немане" и, по слухам, отклонил предложение алматинцев в конце 2019 года ради перехода в более сильную лигу. Сообщалось, что интерес к нему проявляли польский "Лех", чешская "Славия" и один из клубов российской премьер-лиги.

Впрочем, Алыкулов оказался именно в "Кайрате". Южане взяли его не только на перспективу, а сразу ввели в основную обойму. Среди всех молодых игроков "Кайрата", в том числе и воспитанников клуба, Гулжигит оказался наиболее успешным и стабильным. Если рассуждать категориями противопоставлений, то, например, ровесник Алыкулова Еркебулан Сейдахмет, которому прочили блестящую карьеру, так и не воспользовался своим шансом.

Сам Алыкулов провел 18 матчей в чемпионате Казахстана, забил один гол и сделал один ассист. В Лиге Европы сыграл в двух встречах и отличился один раз, сравняв счет в поединке с армянским "Ноа" (4:1).

В премьер-лиге наиболее запоминающийся матч Алыкулов провел с "Астаной": затерзал оборону тогда еще действующего чемпиона, отметился голом, а также поучаствовал в двух других взятиях ворот.

Привычная позиция Алыкулова - на левом фланге атаки. Игрок отличается скоростными качествами и дриблингом. Его смещения с фланга в центр не раз ставили в тупик оборону соперников. Хотя есть в его игре и слабые моменты. Например, удары. В этом компоненте игры он еще не так убедителен. Порой, не доигрывал атаку. Там, где надо было бить по воротам, пытался обострять дальше, что приводило к потере мяча. Как бы то ни было, его нельзя упрекнуть в отсутствии старания и желания работать на команду. В недавнем контрольном матче с "Ротором" Алыкулов оформил дубль.

В предстоящем сезоне, судя по настрою, он вполне способен продолжить свою поступь. Футболисту полностью доверяет тренерский штаб, и очевидно, что видит его в атакующих построениях команды. Сам Алыкулов имеет солидный потенциал для роста.

Отметим, что в "Кайрате" футболист подорожал практически вдвое. В декабре 2019-го он оценивался в 400 тысяч евро, а спустя год ценник на него, по данным Transfermarkt, составил 750 тысяч.

Алматинский клуб завоевал золотые медали в КПЛ-2020. Этот триумф стал первым для "желто-черных" за 16 лет.