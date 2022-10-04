Нападающий Жоао Пауло - один из немногих легионеров, который не покинул "Кайрат" в этом сезоне и остается в числе ярчайших иностранцев во всей лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о высокой результативности бразильца в КПЛ и его возможном будущем в сборной Казахстана.

Безусловно, ситуация Жоао Пауло по сравнению с другими легионерами "Кайрата" иная, поскольку он уже несколько лет выступает в Казахстане, адаптирован к лиге и быту, его семье комфортно в Алматы, а сам форвард мечтает сыграть за нашу сборную. В "Кайрате", опять же, всегда были уверены в Жоао, а именно в его дисциплине и отношении к делу. Кроме того, нападающий несмотря на свое происхождение, никогда не отличался капризным характером и даже не заикался о трансфере минувшим летом.

Однако, несмотря на всю старательность, универсальность и качества Жоао, первая часть сезона у него не задалась. До 16-го тура у бразильца было лишь два гола в копилке, хотя он в то же время являлся (и остается) самым бьющим игроком во всем чемпионате. То есть количество попыток не переходило в качество, хотя порой бразильцу откровенно не везло.

При Бердыеве бразилец также объяснял, что его роль на поле была несколько другой:

"В отличие от периода в "Ордабасы", сейчас играю ниже, глубже, чуть дальше от ворот. Но я всегда стараюсь забивать. Мне немного не хватало удачи, я мог бы забить больше на этом отрезке, но мяч несколько раз попадал в каркас ворот. Но это негативно не влияет на меня".

С приходом Кекера форвард вновь стал больше выдвигаться вперед, хотя его объем работы без мяча остался на прежнем уровне. Результативность Жоао резко пошла в гору в августе. В шести последних играх КПЛ у Жоао пять голов и три ассиста. Форвард остается лидером КПЛ по общему количеству ударов (93) и по количеству ударов в створ (34).

Что всегда отличало Жоао от многих форвардов КПЛ - его разнообразный функционал. Умение бить с двух ног, дальний удар, качественные открывания за спину, тайминг внутри штрафной и взаимодействие с партнерами.

Если в обороне у "Кайрата" есть надежда на пару Васин - Баньяк, то в атаке Жоао, несомненно, остается главным игроком команды, поскольку у каждого из его молодых партнеров есть проблемы в плане стабильности. Бразилец - один из тех, кто позволяет "Кайрату" по-прежнему быть в гонке за потенциальным еврокубковым местом.

Нынешний сезон в очередной раз доказывает, что Жоао мог быть стать полезным игроком для сборной Казахстана. В следующем году бразилец может законно получить паспорт РК. Взглянув на статистику форварда за весь его период в КПЛ, вы не найдете казахстанского нападающего с такими показателями, тем более на столь продолжительной дистанции.

Жоао четвертый сезон подряд не падает ниже отметки в 12 результативных действий за год. Если до конца нынешнего чемпионата он оформит еще пару голов, то у него будет не меньше десяти мячей в трех сезонах КПЛ из четырех.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 20 5 8 7 19-25 23 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →