Гулжигит Алыкулов был одним из самых ярких игроков "Кайрата" в чемпионский сезон, но после прихода Курбана Бердыева его роль в команде заметно потускнела. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о будущем вингера сборной Кыргызстана.

Еще в прошлом году положение Алыкулова в команде изменилось. Бердыев перешел на схему в три центральных защитника, как таковых вингеров в таком сочетании просто не осталось. То есть исчезла наиболее удобная роль для кыргызстанца - это левый полузащитник в схеме 4-4-2 или левый нападающий в схеме 4-3-3.

Зимой по Алыкулову пришло официальное предложение от польской "Легии", но сделка не состоялась. О деталях рассказал агент игрока Владимир Осипов: "Вся проблема в том, что в Европе сейчас очень популярны переходы по схеме "аренда с правом выкупа". И по этой схеме клубов было гораздо больше, чем одна "Легия". Но аренда с правом выкупа не интересует "Кайрат".

Сам Гулжигит стоически воспринял эту ситуацию. "Это решает руководство, агенты. Если бы хотели, то купили бы. Я узнавал, на меня выходили, но решили, что я нужен "Кайрату", - заявил Алыкулов. Несмотря на дипломатичный ответ, определенное разочарование в общем настроении игрока все равно ощущалось.

Алыкулов понимает, что он игрок для агрессивной, атакующей команды. Именно поэтому он был так органичен и эффективен при Алексее Шпилевском. Сейчас в его футболе словно пропала искра. Да и к тому же игровое время в нынешнем сезоне значительно снизилось. В сезонах 2020 и 2021 вингер играл гораздо больше в промежутке стартовых пяти туров. В КПЛ-2022 у него всего 134 минуты за пять игр, плюс шесть минут в Суперкубке, результативных действий нет. Более того, есть странный опыт в матче с "Таразом", где вингер Алыкулов играл левого латераля. Эксперимент получился болезненным, "Кайрат" потерял очки как раз после ошибки Гулжигита.

Похоже, Бердыев для себя решил, что в основной тройке нападения будут играть Шушеначев, Жоао Пауло и Канте. Все они больше заточены под дальние передачи и силовую борьбу, а это явно не сильные стороны Алыкулова.

В недавних матчах за сборную Кыргызстана игрок "Кайрата" дважды выходил в основе и наверняка провел бы больше времени на поле, чем за весь нынешний сезон в клубе. Но во второй игре с Таджикистаном Алыкулов получил прямую красную карточку на 23-й минуте за стычку с соперником.

Вернувшись в "Кайрат", Гулжигит дважды остался на скамейке запасных в матчах с "Акжайыком" и "Каспием". Это тревожные сигналы для игрока. Не исключено, что летом вингер снова начнет искать варианты в Европе, тем более, по информации некоторых источников, устойчивый интерес к Алыкулову в той же Польше остается. Если Бердыев не особо нуждается в игроке, то клуб вполне может быть более сговорчив в переговорах с потенциальным покупателем.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира