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Спаситель "Ордабасы", лидер "Астаны" и автор сенсации из "Жетысу". Символическая сборная 12-го тура КПЛ

В списке также игроки других клубов.

Спаситель "Ордабасы", лидер "Астаны" и автор сенсации из "Жетысу". Символическая сборная 12-го тура КПЛ
Владимир Плотников. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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12-й тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу выдался богатым на разные события. Целый ряд игроков показали себя с наилучшей стороны. Vesti.kz составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Владимир Плотников ("Ордабасы")

В том, что "Ордабасы" увез ничью из Атырау, есть немаловажная заслуга голкипера шымкентцев. На 61-й минуте Плотников отразил пенальти в исполнении Доньета Шкодры и спас свою команду от поражения - встреча завершилась нулевой ничьей.

Левый защитник: Максат Тайкенов ("Каспий")

Защитник актаусцев в матче с "Шахтером" (3:0) помог своему клубу сохранить ворота в неприкосновенности. Кроме того, Тайкенов отметился голевой передачей.

Центральный защитник: Тарас Бондаренко ("Каспий")

Еще один защитник актаусцев также попал в данный список. Надежность обороны "Каспия", в том числе и Бондаренко, выразилась в том, что "горняки" не сумели отметиться результативными действиями.

Центральный защитник: Вараздат Ароян ("Астана")

Представитель "Астаны" принял активное участие в разгроме "Кайсара" (5:2). На 36-й минуте армянский футболист забил второй гол столичного клуба. Для Арояна это первый мяч в составе северян.

Правый защитник: Антонио Рукавина ("Астана")

Опытный защитник "Астаны" в матче с "Кайсаром" отметился голевой передачей. В целом Рукавина проявил себя выше всяких похвал.

Центральный полузащитник: Макс Эбонг ("Астана")

Он забил важный гол в ворота "Кайсара". Белорус отличился в добавленное к первому тайму время, не позволив кызылординцам переломить ход встречи. К этому моменту "волки", уступая 0:2, отыграли один гол.

Центральный полузащитник: Небойша Косович ("Кайрат")

Хавбек "Кайрата" не забивал с первого тура. А в матче с "Актобе" на счету Косовича важный гол, который состоялся при скользком счете 3:2 в пользу алматинцев.

Левый полузащитник: Эрвен Мукам ("Актобе")

Мукам, несмотря на поражение "Актобе" от "Кайрата" (2:4), был одним из лучших в составе "красно-белых". На счету француза голевая передача и взятие ворот красивым ударом издалека.

Правый полузащитник: Марин Томасов ("Астана")

Стабильный лидер северян выдал очередной результативный матч. Хорват оформил дубль в ворота "Кайсара". Благодаря этому он с восемью голами возглавил гонку бомбардиров.

Нападающий: Айбар Жаксылыков ("Жетысу")

Форвард семиреченцев принес сенсационную победу аутсайдеру чемпионата над "Таразом" (3:2). Для одного из самых результативных нападающих сезона-2020 это первый гол в текущем году.

Нападающий: Артур Шушеначев ("Кайрат")

Шушеначев постепенно возвращается в игру. В матче с "Актобе" форвард южан оформил дубль. Во многом это предопределило положительный исход встречи в пользу "желто-черных"(4:2). 

Тренер: Ринат Алюетов ("Жетысу")

Вокруг самого молодого наставника чемпионата давно ходят разговоры об увольнении. И последнее место "Жетысу" позволяет этим слухам быть состоятельными. Однако в игре с "Таразом" талдыкорганцы преподнесли сенсацию. В этом есть немаловажная заслуга Алюетова.

Матчи 13-го тура пройдут 23 и 24 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная тура КПЛ КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК

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