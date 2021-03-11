"Спартак" сделал заявление по трансферу защитника сборной России в "Астану"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Кутепов мог перейти в "Астану", но трансфер сорвался.

"Футбольный клуб "Астана" не обращался к нам по поводу перехода Ильи Кутепова", - сказал Фетисов Sport24.

Ранее главный тренер казахстанского клуба Андрей Тихонов сообщил, что разговаривал с самим игроком, который согласился на переход в стан "северян", но "Спартак" его не отпустил.

Контракт 27-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает летом 2022 года. В "Спартаке" защитник играет с 2012 года.

В разное время он вызывался в юношеские и молодежную сборные России. В национальную команду начал привлекаться с 2016 года.