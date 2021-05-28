Соперник "Кайрата" по КПЛ сменил тренера перед игрой

Казахстанский специалист Ерлан Шойтымов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Кайсара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

41-летний тренер проводит тренировки в команде, а также теоретические занятия. Главный тренер Султан Абильдаев лишь присутствует в расположении команды. В скором времени его должны отправить в отставку.

"Кайсар" в настоящее время занимается поисками нового наставника. Среди претендентов - Константин Горовенко, который в прошлом году привел "Шахтер" к четвертому месту в КПЛ.

Сегодня игрой "Кайсара" против "Кайрата" на Центральном стадионе Алматы будет руководить Шойтымов. Начало матча - в 19:00.

Ранее он работал в качестве ассистента главного тренера, тренировал "Байконур", а также играл за родной кызылординский клуб, "Актобе" и "Ордабасы".

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ

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