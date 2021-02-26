"Снижение бюджетов приведет к развалу". Кумыков - о сборной Казахстана, Исламхане и уровне КПЛ

В интервью корреспонденту Vesti.kz один из самых успешных тренеров в истории клубного казахстанского футбола Виктор Кумыков поговорил о шансах нашей сборной в квалификации ЧМ-2022, дисквалификации Бауыржана Исламхана и падении уровня КПЛ. Также он выразил свое отношение к процессу омоложения тренерских кадров в командах премьер-лиги.

- Виктор Балютович, уже в марте сборная Казахстана стартует в отборочном цикле ЧМ-2022, как вы оцениваете наши шансы в столь серьезной группе?

- Честно говоря, Казахстану будет тяжело, уровень местного чемпионата сейчас упадет в связи с известными событиями - снижением бюджетов, и этот процесс скажется на сборниках. Наверное, шансы набрать очки у сборной Казахстана будут только в домашних матчах.

- Вы работали в сборной, как вы думаете, нынешнее поколение лучше того, которое было пять лет назад?

- Если вы помните, отборочный цикл Евро-2016, при котором мы работали, был нацелен сформировать команду под квалификацию ЧМ-2018. В этот период проходила смена поколений, тогда только начинали играть Муртазаев, Исламхан, Куат. То есть нынешний костяк сборной начал формироваться при нас и думаю, что сейчас состав, конечно, сильнее. Но обстоятельства могут повлиять на их форму. Кроме того, у команды дисквалифицирован Исламхан - это потеря!

- Если срок дисквалификации Исламхана останется прежним - два года, можно ли после такого простоя вернуться хотя бы на прежний уровень?

- Даже после тюрьмы возвращались, все возможно, но все зависит от игрока, что он будет делать эти два года и потом в какую команду попадет.

- Как вы воспринимаете снижение бюджетов и общий посыл, что казахстанские клубы должны уходить от государственных денег?

- Для стран постсоветского пространства это не благо, на мой взгляд, государство наоборот должно поддерживать спорт в целом и футбол в частности, и хотя бы сохранить тот уровень, который был. Подобные меры приведут только к развалу. В странах, где есть сильная экономика и хорошие возможности для бизнеса, - это да, там клубы способны существовать без государственной поддержки. А в Казахстане практически нет таких возможностей и даже если есть большие компании, они связаны с государством.

- Также в Казахстане происходят значительные изменения в тренерском цеху, опытных сменяют молодые специалисты. С чем вы это связываете?

- В Казахстане всегда есть какая-то мода по тренерам, раньше на балканцев смотрели, теперь на молодых. Сейчас это частично связано с тем же снижением бюджетов, хотя местные опытные тренеры согласились бы работать, будь у них предложения. Конкретной причины я не вижу.

Но мое убеждение - тренерами не становятся спустя год или два после завершения карьеры. Для этого необходимо около десяти лет, пройти поступательный путь через детско-юношеский футбол, роль ассистента и так далее. Опять же, этот наплыв молодых тренеров отразится на уровне чемпионата Казахстана, опыт в таком деле необходим даже если они отлично знают теорию.

Я им всем желаю успеха, но они рискуют, одна-две неудачные попытки и все - ты уже никому не нужен. К роли главного тренера нужно идти поступательно.

- В нынешнее межсезонье вам предлагали вернуться в Казахстан?

- Ну вы же знаете, были какие-то разговоры. Был звонок из Актобе, еще откуда-то, но до конкретики не дошло, вы же сами сказали - пошла мода на молодых.

Напомним, что Кумыков дважды приводил карагандинский "Шахтер" к золотым медалям чемпионата Казахстана. Также он стал первым тренером, который вывел казахстанский клуб в групповой этап еврокубков. Помимо "Шахтера" российский специалист работал в таких казахстанских клубах, как "Есиль", "Елимай", "Кайсар", "Ордабасы" и "Атырау". В 2020 году возглавлял узбекский "Андижан".