Сегодня, 12 июля, пройдут два перенесенных матча КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая встреча пройдет между "Шахтером" и "Аксу", а во второй сыграют "Туран" и "Актобе".
Матч "Шахтер" - "Аксу" должен был состояться 17 марта в рамках третьего тура. Но из-за непогоды в виде сильных снегопадов в Караганде встреча была перенесена.
Также из-за непогоды в срок не состоялся матч "Туран" - "Актобе" в рамках 12-го тура. Встреча должна была пройти 21 мая в Туркестане. Ее проведение сорвала пыльная буря.
Матч "Шахтер" - "Аксу" начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Игра "Туран" - "Актобе" - в 21:00. Оба матча покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте канала.
Отметим, что сейчас у "Актобе" 26 очков и третье место. "Красно-белых" опережает "Астана" (27) и по дополнительным показателям - "Ордабасы" (26). В случае победы команда Андрея Карповича единолично возглавит турнирную таблицу КПЛ.
Что касается "Шахтера", "Аксу" и "Турана", то эти клубы располагаются во второй части турнирной таблицы.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|2
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|3
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Аксу Ак
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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