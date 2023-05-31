Смаков прокомментировал "трансфер" новой звезды "Актобе" в РПЛ

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее талантливого нападающего "Актобе" Максима Самородова.

Смаков знаком с Самородовым лично, поскольку застал его на старте карьеры в "Актобе".

"Я постоянно с ним на связи. Вот даже недавно поздравлял с помолвкой, но сразу сказал, на первом месте должен быть футбол и потом все остальное. Этот год он проводит неровно - начал здорово, а вот потом я не знаю, что произошло.

Но уезжать ему еще рано. Он еще не окреп и даже в Казахстане ни одного ровного, полноценного сезона не провел, стабильности ему не хватает. Ну допустим попадет он в Россию, но там все иначе, там люди рубятся за свои деньги и там за каждую ошибку будут жестко спрашивать.

Карпович сказал, что после сборной Макс потерялся? Может это и повлияло, все возможно. Но когда я с ним говорил, он сказал, что все нормально, он все понимает, голова на месте. Он умный парень и я думаю он соберется. Перед ним есть примеры, когда игроки просто профукали свою карьеру, я думаю, он не допустит таких ошибок", - отметил Смаков.