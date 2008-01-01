Смаков может получить должность в клубе КПЛ

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков
после нового года может занять должность директора талдыкорганского "Жетысу"
, сообщает KazFootball.kz
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Нынешний директор Серик Муканов, спортивный директор Руслан Балтиев и главный тренер "Жетысу" Дмитрий Огай покинут команду. Они работали в талдыкорганском клубе три сезона.
В прошедшем же сезоне "Жетысу" занял шестое место в премьер-лиге. Семиреченцам не удалось выполнить задачу и войти в тройку призеров.
Смаков начнет перестраивать команду, начиная с руководящих должностей и заканчивая главным тренером.
В качества игрока Смаков выступал за родной "Елимай", "Иртыш", "Ростсельмаш" (Россия), "Женис", "Кайрат", "Актобе", "Ризеспор" (Турция) и "Ордабасы".
С января 2018 по декабрь 2019 года являлся генеральным директором "Актобе", после чего был назначен советником акима Актюбинской области по развитию футбола и советником председателя правления клуба, но спустя какое-то время по собственной инициативе покинул этот пост.