Смаков может получить должность в клубе КПЛ

Ожидается, что он перестроит и руководящий состав.

Самат Смаков. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:06
Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков после нового года может занять должность директора талдыкорганского "Жетысу", сообщает KazFootball.kz.

Нынешний директор Серик Муканов, спортивный директор Руслан Балтиев и главный тренер "Жетысу" Дмитрий Огай покинут команду. Они работали в талдыкорганском клубе три сезона.

В прошедшем же сезоне "Жетысу" занял шестое место в премьер-лиге. Семиреченцам не удалось выполнить задачу и войти в тройку призеров.

Смаков начнет перестраивать команду, начиная с руководящих должностей и заканчивая главным тренером.

В качества игрока Смаков выступал за родной "Елимай", "Иртыш", "Ростсельмаш" (Россия), "Женис", "Кайрат", "Актобе", "Ризеспор" (Турция) и "Ордабасы".

С января 2018 по декабрь 2019 года являлся генеральным директором "Актобе", после чего был назначен советником акима Актюбинской области по развитию футбола и советником председателя правления клуба, но спустя какое-то время по собственной инициативе покинул этот пост.
Метки:
Футбол Смаков Самат КПЛ-2020 Жетысу ФК Актобе ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:06
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