Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?

Ташкентский "Пахтакор" решил вернуть в свои ряды нападающего "Актобе" Игоря Сергеева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие форварды есть в расположении "красно-белых", способные заменить лучшего бомбардира клуба.

Сергеев - один из двух номинальных нападающих "Актобе" наряду с сербом Бояном Дубайичем. Если планы узбекского клуба претворятся в жизнь, то именно экс-игрок БАТЭ напрашивается в качестве главной замены представителю сборной Узбекистана. Дубайич немногим меньше Сергеева выходил на поле, 12 и 14 раз соответственно. Правда, серб в основном принимал участие во встречах после выхода на замену. Лишь в одной игре он появился в стартовом составе. Причем шесть раз Дубайич менял Сергеева.

Что касается результативности, то форвард сборной Узбекистана отличился семь раз, тогда как серб забил всего два гола.

Другим кандидатом на замену Сергееву можно назвать юное дарование Максима Самородова. Но, во-первых, он еще очень молод - 18 лет, и вряд ли в таком возрасте способен претендовать на лидерство во взрослом футболе. Во-вторых, Самородов больше тяготеет к игре на флангах. В текущем сезоне он лишь два раза появлялся на поле в старте. В остальных 12 матчах вундеркинд "Актобе" получал шанс, выходя на замену. На его счету пока одно результативное действие в атаке.

Еще одним, но весьма опосредованным игроком с позицией центрфорварда является Максим Федин. Номинальный вингер "красно-белых" и сборной Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции исполнял роль единственного нападающего. В клубе Федин также не гнушался данными функциями и в одном из матчей составлял с Сергеевым дуэт форвардов. В его активе два гола и результативная передача.

Впрочем, есть большие сомнения относительно того, что перечисленные футболисты сумеют заменить своего одноклубника. Сергеев однозначно выгодно выделяется на фоне этих игроков и его уход будет серьезной потерей для "Актобе". Вероятно, замену такому форварду "красно-белым" придется искать на стороне.

Напомним, Сергеев является одним из лидеров гонки бомбардиров КПЛ-2021. С семью мячами он уступает лишь лидеру Марину Томасову из "Астаны", который забил восемь голов. Также семь мячей у нападающего "Кайрата" Хосе Канте.

На днях главным тренером "Актобе" стал Вахид Масудов. Казахстанский специалист заменил белоруса Алексея Багу. "Красно-белые" занимают 11-е место после 14 туров. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Актобе"©

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