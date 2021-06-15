Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля

Немецкий полузащитник "Кайрата" Штрели Мамба менее чем через полгода покинул команду на правах аренды, и, наверное, его трансфер будет признан неудачным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как позиция правого вингера в последние годы после ухода Исаэля Барбозы стала проблемной в алматинском клубе.

Как оказалось, заменить Исаэля, одного из лучших легионеров "Кайрата", выступавшего в команде в сезонах 2012-2018 годов, до сих пор не получилось. На его позиции себя пробовали несколько игроков, и не все они остались в команде. Но бразилец, ушедший в венгерский "Ференцварош" и два раза становившийся чемпионом страны, остается недосягаемой величиной.

Чжон Ву Хан

Первый и пока единственный южнокорейский легионер в чемпионате Казахстана пришел в "Кайрат" вместе с Алексеем Шпилевским в преддверии сезона-2019.

Его называли самородком из Сеула, и после подписания контракта в январе 2019-го южнокорейца расхваливали так, что искренне верилось в его класс и способность усилить игру алматинцев.

Впрочем, игра молодого легионера, которому на тот момент было 20 лет, не впечатлила. Будто и не было широко анонсированной великолепной скорости и хорошего дриблинга. Да и в целом он заметно выпадал из обоймы и ничем примечательным не запомнился.

В итоге кандидат в олимпийскую сборную Южной Кореи, который до "Кайрата" выступал только на родине, провел пять матчей в КПЛ и один в Суперкубке Казахстана. Также поиграл за "Кайрат-Жастар" в первой лиге, где забил один гол и сделал ассист. А в январе 2020-го покинул алматинский клуб.

Поиграв на родине за "Сувон", Хан в марте текущего года отправился в чемпионат Ирландии, где выступает за "Дандолк". Там он в шести встречах отметился одним взятием ворот.

Конрад Вжесиньски

Польский вингер, как Хан, до появления в "Кайрате" выступал только на родине. Также на момент подписания контракта с ним в январе 2019-го много говорилось о скоростных качествах Вжесиньски - новичок алматинцев разгонялся до 34,38 километра в час и был рекордсменом чемпионата Польши.

Однако в "Кайрате" это не дало ему выдающихся личных результатов, несмотря на то, что легионер провел два сезона, вместивших в себя 43 матча во всех турнирах и шесть мячей и десять ассистов.

Так и не став новым Исаэлем, Вжесиньски после завоевания чемпионства в 2020 году покинул "Кайрат" в качестве свободного агента.

После этого он вроде бы нашел себе клуб в Судане. Но в итоге оказалось, что поляк продолжил карьеру на родине в составе "Ягеллонии".

Еркебулан Тунгышбаев

Переход полузащитника "Ордабасы" в алматинский клуб перед сезоном-2019 выглядел многообещающе. Тунгышбаев своей игрой, показанной в шымкентском клубе, демонстрировал способность и желание усилить атакующую линию "Кайрата" как раз на позиции Исаэля.

Впрочем, он так и не стал основным игроком команды. За время пребывания в стане алматинцев Тунгышбаев потерял место в составе сборной, подешевел с 1,3 миллиона до 500 тысяч евро и сумел отличиться лишь в первой лиге.

После возвращения в "Ордабасы" в начале текущего сезона 26-летний футболист реанимировал свою карьеру. В 14 матчах он забил четыре мяча и принимал участие в двух встречах за национальную команду против Франции и Украины.

Штрели Мамба

Перед началом текущего сезона Мамба стал первым новичком алматинцев и едва ли не главным трансфером клуба в межсезонье. Казалось, опыт выступлений в Бундеслиге должен помочь немцу с конголезскими корнями успешно адаптироваться в чемпионате Казахстана.

Но Мамба стал очередным заурядным легионером, не сумевшим показать свой уровень. 26-летний футболист, за которого, по информации Transfermarkt, алматинцы заплатили "Падерборну" 700 тысяч евро, за пять месяцев так и не влился в состав - 13 матчей во всех турнирах и два гола - это совсем не то, чего ожидали от представителя Германии.

Теперь Мамба на правах аренды будет выступать за клуб второй немецкой Бундеслиги "Ганза". Клуб из Ростока даже имеет функцию выкупа игрока "Кайрата".

Еркебулан Сейдахмет

Карьера "казахского Месси" идет по нисходящей. Когда-то он подавал большие надежды и даже пытался закрепиться в РПЛ в составе "Уфы", а также ездил в аренду в болгарский "Левски". В 2019-м Сейдахмет оказался в "Кайрате". Однако даже в чемпионате Казахстана он пока не блещет. В 2020 году молодой футболист был отправлен в аренду в "Жетысу", где также не зарекомендовал себя. На данный момент его роль в алматинском клубе весьма эпизодичная и есть большие сомнения, что Сейдахмет сумеет проявить себя в стане чемпиона. Его контракт действует до конца 2022 года.

Камо Оганесян

Армянский универсал - наиболее стабильный среди всех перечисленных игроков. Он хорошо оснащен технически, имеет высокую скорость отличается большой работоспособностью и приносит пользу команде. Но Оганесян, скорее, компромиссный вариант, способный залатать дыры и временно закрыть проблемные позиции. В созидательной игре он не так эффективен, как Исаэль, установивший в свою время высокую планку в "Кайрате".

Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ

Однозначно, "желто-черные" перед выступлением в Лиге чемпионов и в оставшейся части чемпионата нуждаются в качественном усилении на данную позицию. С учетом предыдущих провалов становится ясно, что найти вингера приемлемого класса является непростой задачей для селекционной службы.

Напомним, алматинцы занимают третье место в чемпионате, отставая на восемь очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"©

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