Скорость, потенциал и универсализм. Какую пользу "Кайрату" принес Камо Оганесян

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Игрок сборной Армении и "Кайрата"Камо Оганесян стал чемпионом Казахстанав дебютном сезоне в алматинском клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о футболисте, который сыграл менее заметную, но все же важную роль в успехе команды, и чем он полезен ей.
Для Оганесяна прошедший сезон стал третьим в Казахстане. В 2018 и 2019 годах он выступал за "Жетысу", сыграв за это время почти шесть десятков матчей, а если точно - 58, и забил шесть мячей.
С точки зрения турнирных перспектив его переход в "Кайрат" в январе 2020 года был обоснованным - алматинцы стабильно ведут борьбу в призовой зоне, а с "Жетысу" Оганесян не поднимался в КПЛ выше пятого места.
"Кайрат", можно сказать, на себе испытал возможности Оганесяна, когда был разгромлен в Талдыкоргане в 2019 году.
Свой первый и пока единственный гол за "Кайрат" армянский футболист по иронии судьбы забил в ворота "Жетысу".
Алматинцы явно не прогадали, подписав Оганесяна. Он полностью подходит под игровую модель клуба - работоспособный, скоростной, универсальный, по-спортивному агрессивный. Способен действовать на обоих флангах, причем как в созидательной части, так и выполнять сугубо оборонительные функции.
В реалиях современного футбола такой игрок, исполняющий, на первый взгляд, незаметную роль, является очень важной боевой единицей на поле. В первом сезоне за "Кайрат" двукратный чемпион Армении в составе "Пюника" пока не стал стабильным игроком основы. На его счету 14 матчей в КПЛ-2020, из которых в пяти он был в стартовом составе и девять раз выходил на замену. Впрочем, 28-летний футболист по всей видимости, еще не реализовал свой потенциал в "Кайрате" и в будущем сезоне имеет шансы проявить себя ярче. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.
Напомним, "Кайрат" впервые за 16 лет выиграл золотые медали чемпионата Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя "Тобол" и "Астану". Итоговое расположение клубов в КПЛ-2020 можно увидеть здесь.
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