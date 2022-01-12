Скандальный уход и перезагрузка карьеры. Почему возвращение Твумаси станет ошибкой для "Астаны"

Казахстанские любители футбола продолжают обсуждать возможность возвращения ганского нападающего Патрика Твумаси в чемпионат Казахстана. В частности, фанаты "Астаны" в социальных сетях просят игрока вернуться в стан их команды. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему столичному клубу этого лучше избежать.

Информация о вероятном возвращении одного из лучших легионеров в истории казахстанского футбола появилась накануне в Telegram-канале инсайдера Айдына Кожахмета. В сообщении говорилось, что Твумаси, ныне скучающий в "Ганновере" во втором дивизионе Германии, хочет перезапустить свою карьеру, поэтому рассматривает вариант возвращения туда, где прошли его лучшие годы.

Болельщики не только "Астаны", но и всего казахстанского футбола наверняка с удовольствием вспоминают те еврокубковые зарубы в 2015-2018 годах, когда именно Твумаси был ударной звездой и лидером столичных. Ностальгировать всегда приятно, особенно когда речь идет о групповом этапе Лиги чемпионов и раунде плей-офф Лиги Европы.

Но нельзя отходить далеко от реальности и поддаваться прекрасным воспоминаниям. Счастливое прошлое вряд ли будет играть большую роль в нынешней и будущей форме игрока. Время не повернуть вспять, и Патрик сейчас куда более "заржавевший" по сравнению с тем, каким он был в "Астане" до европейского вояжа.

Мы подготовили пять причин, в которых объясним, почему возвращение Твумаси станет ошибочным для "Астаны".

Отсутствие практики и результатов

В текущем сезоне Твумаси не провел ни одной игры за "Ганновер" и лишь в четырех случаях оказывался на скамейке запасных - и то это случалось еще в августе. На нападающего не рассчитывает тренерский штаб, и в начале января рулевой команды Кристоф Дабровски сказал об этом напрямую.

Немецкий специалист отметил, что в его команде достаточно молодых и перспективных футболистов на позиции Патрика и что ганцу лучше искать себе новый клуб, дабы не остаться совсем без игровой практики.

Также Твумаси не допускают к тренировкам с "Ганновером", а сам он обвиняет медиаслужбу клуба во лжи. В начале января было объявлено, что Патрик отсутствует на тренировках из-за положительного теста на коронавирус, который вингер сдал после прибытия из Ганы. Судя по всему, эта информация была лишь для отвода глаз.

В клубе рассчитывают, что Патрик найдет себе команду до конца зимнего трансферного окна, да и сам игрок не желает тренироваться в детской академии в индивидуальном порядке, как он это делает сейчас. Контракт с "Ганновером" действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Твумаси особо не блистал и чаще выходил лишь на замену. В 24 матчах во всех турнирах он отметился скромными тремя мячами и двумя ассистами. Сложно поверить, но после ухода из "Астаны" летом 2018 года Патрик забил лишь девять голов в национальных чемпионатах. Ни разу он не отличился в Испании, шесть раз - в Турции, еще трижды - во втором дивизионе Германии.

Ничего общего с былой результативностью в "Астане", которую футболист демонстрировал как в чемпионате, так и в еврокубках, не осталось. А в сборную игрок, подешевевший до отметки 500 тысяч евро, не вызывается уже больше двух лет.

Неоправданно высокая зарплата

По данным Sportbuzzer, оклад Твумаси в "Ганновере" составляет порядка 70 тысяч евро в месяц. Достаточно неплохие цифры даже для второй немецкой лиги. И рассчитывать даже на третью часть такой заработной платы в Казахстане Патрику вряд ли придется.

По словам Кожахмета, сейчас мало кто может платить в Казахстане 20 тысяч евро в месяц. А финансовые запросы Твумаси вряд ли будут ниже этих цифр. Плюс ко всему не будем забывать, что Патрик не играет уже на протяжении восьми месяцев, а последний раз он проводил на поле 90 минут еще аж в марте 2020 года в Турции.

Любимая позиция занята нынешним лидером

В 2017 году, когда хорватский вингер Марин Томасов только перебрался в "Астану", лидером той команды был как раз Твумаси. За Патриком тогда была закреплена позиция правого вингера, поэтому балканский новичок был вынужден играть слева, где у него не очень-то и получалось.

Спустя год Твумаси поехал покорять Европу, а Томасов набрал классную форму. Стало ясно, что хорват прочно застолбил за собой освободившееся место на правой бровке. За эти годы Марину удалось отобрать у Патрика звание лучшего бомбардира в истории "Астаны" и влюбить в себя каждого фаната на "Астана Арене".

И если Патрик все же вернется в столичный клуб, то позиции справа ему будет уже не видать. Подобное случалось с Тиграном Барсегяном, который тоже привык играть справа. Но из-за наличия Томасова ему пришлось действовать слева.

То же самое касается стандартных положений, в частности штрафных ударов. Если раньше Твумаси был настоящим вожаком, который оставляет за собой право на любой штрафной, то теперь таковым является Томасов. Когда Патрик покидал столицу, то Марин если и был не новичком, но своим в полной мере еще не стал. Но теперь, спустя годы, Томасов для болельщиков "Астаны" и команды куда больше свой, чем Твумаси.

Конечно, Твумаси может показать себя и на левом фланге, и в центре нападения. Но в Казахстане он демонстрировал лучшие показатели именно на позиции правого вингера.

Плохое прощание с "Астаной"

"Почему же Твумаси не свой, ведь клубным легендам всегда рады при возвращении?" - спросите вы. Но ответ тут многогранен. Во-первых, за эти годы состав команды сильно изменился, и Патрик не знаком ни большинству игроков, ни главному тренеру, ни даже руководству. А во-вторых, некогда лидер "Астаны" не очень хорошо попрощался с клубом в прошлом.

Мало кто знает, что Твумаси едва ли не ультимативным способом оказался в испанском "Алавесе" в 2018 году. "Астане" игрок был нужен в квалификации еврокубков, но тот рвался в одну из лучших лиг мира. Да, здесь претензий к нему не было. Но руководство пыталось убедить своего лидера остаться хотя бы до августа, чтобы тот помог в стартовых раундах квалификации.

Однако Патрик устраивал забастовки и не собирался идти навстречу клубу. Более того, в один момент он просто улетел домой и не вернулся в нужные сроки. Зато с руководством "Астаны" все это время пытался вести переговоры агент игрока, прося клуб отпустить его клиента прямо сейчас.

В итоге "Астана" продала Твумаси, потому что с июня он перестал выходить на связь и уже не находился в Казахстане. Патрик не сыграл тем летом ни в одном еврокубковом матче, но команде все равно удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Неудачный опыт возвращения

"Астана" уже один раз прибегала к услугам былых героев, и здесь мы вспоминаем Джуниора Кабанангу. В начале 2018-го столичный клуб продал конголезского форварда в саудовский "Аль-Наср", но спустя полгода нападающий сам изъявил желание вернуться, и руководство "сине-желтых" оказалось не против.

Но годовая аренда не принесла ничего хорошего. Прежнего Кабанангу болельщики так и не увидели - в 33 матчах во всех соревнованиях он забил всего четыре гола. Ситуация была настолько плачевной, что даже особо не блиставший Рангело Янга выглядел предпочтительнее.

Нельзя утверждать, что с Твумаси непременно произошло бы то же самое в случае возвращения, но вышеназванные четыре причины в совокупности намекают на подобный итог.

Больше года без матчей и голевая засуха. Как резко "сдулись" Кабананга и Гоу после отъезда из Казахстана

Напомним, что Твумаси выступал за "Астану" во второй половине 2013 года, а также с лета 2014-го до лета 2018-го. За все это время Патрик четыре раза выиграл КПЛ, по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Твумаси играл в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Всего в футболке столичных он провел 171 матч, забил 69 голов и оформил 28 результативных передач.

После ухода из "Астаны" африканский нападающий выступал в составе испанского "Алавеса", турецкого "Газиантепа" и немецкого "Ганновера". В составе сборной Ганы он провел три матча.

Ранее мы рассказали о накопившихся проблемах "Астаны" с игроками оборонительной линии.

Фото: UEFA (1,9), ФК "Ганновер" (2,3,4), Ла Лига (5), ФК "Астана" (6,8), ФК "Алавес" (7)©️