Скандал в Туркестане, конфликт в Атырау и волевой "Тараз". Анархия в первом туре чемпионата Казахстана

Стартовый тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана вызвал массу эмоций и точно не оставил болельщиков равнодушными. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему матч в Туркестане все-таки состоялся, бил ли судью игрок "Атырау" и в чем смысл участия в турнире команды "Акжайык".

"Кайрат" помучился с молодежью "Жетысу"

Действующий чемпион Казахстана открывал сезон матчем против сильно изменившегося состава "Жетысу" во главе с самым молодым тренером лиги - Ринатом Алюетовым. Алматинцы мучились с "автобусом" соперника почти 70 минут, Алексей Шпилевский нервничал на бровке, а Денис Поляков, игравший на этот раз в полузащите, заработал удаление в начале второго тайма.

Тем не менее класс игроков "Кайрата" сказался. Уже фирменный дальний удар Косовича, а также кинжальный выпад Алыкулова позволили клубу стартовать с победы. При этом наличие большого количества форвардов пока не совсем эффективно для атаки "Кайрата".

Шушеначев много работает и старается, но реализация хромает (тем не менее его впервые вызвали в сборную Казахстана). Вагнер, судя по всему, только набирает форму. Эсеола не может выиграть конкуренцию и проявить себя после выходов на замену. Мамба пока лишь адаптируется. Возможно, некоторые трудности в атаке "Кайрата" решит еще один новый форвард - Хосе Канте.

Также примечательны слова Шпилевского по итогам матча, который возмутился тем фактом, что игру обслуживал арбитр из Нур-Султана.

"Дно казахстанского футбола" и отмена матча в Шымкенте

Торжественное открытие нового стадиона в Туркестане в рамках Суперкубка Казахстана прошло без видимых организационных проблем, но уже тогда к арене стоимостью 39 миллионов долларов все-таки возникли вопросы. И спустя неделю очередные недостатки "Туркестан Арены" были вскрыты в первом туре чемпионата. Дренажная система поля не справилась с дождем и трансформировала футбольный матч в водный вид спорта.

"Астана" не справилась с погодой и дебютантом сезона "Тураном", несмотря на волшебный гол Абзала Бейсебекова. После игры серию резких критичных высказываний со стороны столичного клуба начал Андрей Тихонов, а за ним еще более остро отреагировали Антонио Рукавина и Михаил Гурман. Сложившуюся ситуацию обширно и детально прокомментировал директор ПФЛК Олжас Абраев. Он признал, что администрация лиги несет ответственность за прошедшую игру, но при этом отметил важную часть - за полтора часа до матча спортивный директор "Астаны" (Гани Кайназаров) согласился, что на таком газоне можно играть.

В общем, вопросы остались ко всем - дирекции стадиона, "Астане" и ПФЛК. И лишь "Туран" в этой истории, видимо, не имеет никаких претензий, ведь они уже отобрали очки у одного из фаворитов сезона.

На следующей день в 170 километрах от Туркестана еще более суровые осадки выпали на Шымкент. Опыт матча "Туран" - "Астана", возможно, отразился на решении лиги перенести игру без особых обсуждений. Хотя это не помешало игрокам иронизировать над ситуацией, например, вот так отреагировал на перенос лидер "Ордабасы" Жоао Пауло: "Не знаю, почему они отложили наш первый матч в казахстанской премьер-лиге".

Десять казахстанцев у "Тараза" и бесполезный "Акжайык"

Самой результативной игрой в туре оказалась встреча "Кайсара" и "Тараза". Тон крайне увлекательному противостоянию команд задал автогол защитника Елдоса Ахметова, позже свое возвращение в "Кайсар" голом отметил Максат Байжанов. Но "Тараз" с десятью казахстанцами в основе не просто ушел с 0:2, а даже победил. Особенно стоит обратить внимание на гол 19-летнего Абылайхана Жумабека, возможно, он станет одним из главных открытий всего сезона.

И вот в этом же туре мы видели очень тоскливый образ команды "Акжайык". Да, соперник у них был более чем серьезный - "Тобол", но характер игры и состав уральцев вызывает лишь одну эмоцию - у клуба нет будущего.

"Акжайык" практически весь матч оборонялся, но при этом у него играли шесть россиян и три украинца, трое из которых старше 30 лет. Зачем клуб набирает столько иностранцев, если они все равно не сильно лучше местных, если они не делают разницу? Можно сколько угодно говорить, что нужны опытные игроки для такого тяжелого и длинного сезона, но тот же "Тараз" подтверждает, что вполне реально играть своими, а "Каспий" при таком же статусе аутсайдера не сидит в окопах, как "Акжайык", и старается играть в футбол.

Нападение на арбитра в Атырау

Первый игровой день в туре оказался удивительно богатым на скандалы. В матче "Атырау" - "Шахтер" все самое интересное произошло уже после финального свистка.

Все началось с претензий игроков команды хозяев к главному арбитру Арману Исмуратову. По словам очевидцев, нападающий "Атырау" Алексей Родионов обматерил судью, за что тут же получил красную карточку.

Но на этом конфликт не завершился, далее 20-летний полузащитник "Атырау" Сабит Тастанбеков физически воздействовал на судью, об этом опять же говорят очевидцы ситуации. Один из источников Vesti.kz отметил, что "игрок дважды толкнул судью в спину и тот ударился о стену". Позже было опубликовано видео, где ситуация, вроде бы, выглядит иначе и кажется, что все ровно наоборот, но, опять же, по словам очевидцев, это лишь эпизод, не отражающий всего произошедшего. Судья Исмуратов внес в протокол матча, что на него физически воздействовали. По словам директора Департамента судейства и инспектирования КФФ Сергея Кенетаева, все материалы по этому делу собраны, и судейский комитет вынесет решение в ближайшее время. Высока вероятность, что игрок "Атырау" будет дисквалифицирован на длительный срок.

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