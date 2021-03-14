Глава ПФЛК ответил на критику "Астаны" по матчу с "Тураном" на "Туркестан Арене"

Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прокомментировал официальному сайту ПФЛК хронологию событий матча первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу между "Тураном" и "Астаной", который прошел на новом стадионе в Туркестане при лужах. Также он ответил на критику со стороны "Астаны" по поводу организации и проведения этого матча.



- Данная игра действительно стала антирекламой казахстанскому футболу, за что хочу принести извинения всем специалистам и любителям футбола. И если буквально неделю назад мы говорили, что матчи Olimpbet-Суперкубка порадовали аудиторию хорошим качеством и ярким зрелищем, то сегодня события на "Туркестан Арене" нас всех глубоко огорчили.



Как и все вчера, мы прочитали в СМИ заявления менеджмента ФК "Астана", что клуб обратился с заявлением о переносе матча. Я подтверждаю, что в течение дня проводились телефонные переговоры с представителями клубов, в которых мы пояснили, что решение об отмене матча должно быть принято на совместном осмотре поля судейской бригадой и лицами от команд, куда пригласили сотрудников клубов. И ответственно заявляю, что во время обозначенного осмотра обращений по поводу отмены игры озвучено никем не было. Тем удивительнее нам слышать укоры со стороны "Астаны", ведь клуб во время специального совещания свою позицию обозначил совсем иначе, чем заявили по итогам матча.



Поэтому хочу призвать коллег максимально корректно высказываться в прессе, не вводить целенаправленно общественность в заблуждение и нести профессиональную ответственность за публикуемое мнение. Также мы обращаемся ко всем клубам с призывом вести соответствующую работу в рамках правового поля, а не выступать с громогласными заявлениями по окончании матча, когда становится очевидно, что итоговый результат не устраивает команду.



Со своей стороны, мы не снимаем с себя ответственности за футбол, который увидели зрители. Но хотели бы ответить на комментарии футбольного клуба "Астана", которые были озвучены в медиа. Позвольте рассказать хронологию событий, а также то, как именно и кем принималось решение о проведении матча согласно нормативным документам КФФ и ПФЛК.



Утром 13 марта мы знали, что ситуация с погодными условиями непростая. Для обсуждения текущего положения инспектор матча и судейская бригада планировали выслушать мнение менеджмента обеих команд. И если "Астана" заявляет о неоднократном обращении в лигу по поводу переноса, то на предматчевое совещание кроме одного медиа-офицера клуб никого отправить не соизволил. Никаких обращений о климатических условиях в адрес судейской бригады не поступило.



В течение дня администрация ПФЛК следила за развитием ситуации на стадионе, мы получали видео в режиме LIVE с камер съемочной группы ПФЛК-ТВ и наблюдали за ходом подготовки газона к матчу. За все часы до матча мы снова не получили ни одного письма с почты ФК "Астана" или ФК "Туран" с обращением о запуске процедуры согласования возможного переноса матча. Это стандартное правило, которым "Астана" ранее уже многократно пользовалась, когда, например, обращалась о переносах в связи с участием в еврокубках. Каждый клуб имеет возможность обратиться с письмом в лигу в любое время, мы на связи и всегда готовы ответить.



За полтора часа до матча на поле судьи и инспектор матча зафиксировали лужи. Для осмотра газона и обсуждения ситуации, как ранее было отмечено, судейской бригадой были приглашены официальные представители клубов. От ФК "Астана" в обходе принял участие спортивный директор клуба, который высказал мнение, что на таком газоне можно играть в футбол и минимальные условия для этого есть.



Согласно судейским нормативам, главный арбитр имеет право отменить матч в ситуациях, связанных с погодой. Для этого должны сложиться факторы, которые очевидно могут повлиять на здоровье футболистов:



• судья обнаружил лед по снегом

• судья обнаружил замерзшую землю

• судья наблюдает большие сообщающиеся между собой водные поверхности

• судья наблюдает топкую и вязкую поверхность поля.



При указанных выше случаях главный арбитр матча отменяет игру. Ничего из упомянутого не было выявлено за час до начала встречи. На контрольной видеозаписи в ходе осмотра поля зафиксировано, что мяч не застревает в лужах и беспрепятственно катится по газону. С учетом неблагоприятного прогноза погоды на вечернее время с похолоданием до -5 градусов и невозможностью задержать матч на некоторое время, главный арбитр матча принял решение начать игру в назначенный срок.



К большому сожалению, во время матча дождь многократно усилился и дренаж "Туркестан Арены" совсем перестал выдерживать нагрузку. Мы стали свидетелями сложной борьбы футболистов на поле, в том числе со стихией, разразившейся над ареной. Еще раз хочу подчеркнуть, что администрация ПФЛК не снимает с себя ответственности за сложившуюся ситуацию. Мы проведем внутреннюю работу и пересмотрим нормативные документы по форс-мажорным обстоятельствам в связи с погодными условиями", - рассказал Абраев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Для "Турана" это был дебютный матч в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги.

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