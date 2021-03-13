"Да на этом поле рыбу можно было ловить". Гендиректор "Астаны" Гурман раскритиковал стадион в Туркестане

Генеральный директор ФК "Астана" Михаил Гурман выступил с критикой по поводу организации и проведения матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021 против "Турана". Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

Встреча прошла на новом стадионе в Туркестане и закончилась со счетом 2:2. При этом состояние поля оставляло желать лучшего после дождя, о чем ранее резко высказался главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов.

- Позиция нашего клуба очень проста: в таких условиях, как сегодня в Туркестане, играть нельзя. У нас нет претензий к принимающей стороне, у нас нет вопросов к стадиону. Хотя есть вопросы к федерации, которая сертифицировала это поле.

Природа всегда сильнее любых технологий. И иногда нужно подчиниться ей, а не пытаться победить.

В Туркестане выпало такое количество осадков, что поле не справилось. Если на нем сплошь лужи, и оно больше напоминает озеро, то зачем играть на нем? Наши представители обращались в Лигу, просили перенести. Но их не услышали.

Почему было принято такое решение, чем руководствовались судья и организаторы? И я согласен с нашим главным тренером, это не футбол, это издевательство.

- Вы так раздосадованы потерей очков?

- Понимаете, дело не в том, что мы потеряли очки. Это отходит на второй план. Даже если бы мы выиграли, я сказал бы тоже самое.

Мы рисковали здоровьем наших футболистов. А если завтра они слягут с простудой или пневмонией? А если бы кто-то получил тяжелую травму из-за этих условий на поле? Видите, у меня много вопросов.

Лига должна нам четко объяснить, по какой причине матч не был перенесен на другую дату. Почему над нами так издеваются?

Вся страна видела, как обе команды 90 минут рисковали своим здоровьем. Для чего? Если на хоккейной коробке нет льда, то разве команды играют в хоккей? Разве вы станете по своей воле ездить на автомобиле по бездорожью? Тогда почему нас заставляют выходить на поле, где нет сухой поверхности? Да на этом поле рыбу можно было ловить! Футболисты - это, в первую очередь, люди. Они не заслужили такого отношения к себе, не заслужили издевательства!

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