Казахстанский тренер Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о потенциале нападающего "Кайрата" Артура Шушеначева. В частности, он сравнил его с лучшим бомбардиром итальянской Серии А Душаном Влаховичем.

"Шушеначева я все время сопоставляю даже не с Ибрагимовичем – характер не тот, а с Влаховичем из "Фиорентины". Если Артур свой верхний плечевой пояс подтянет до нужного уровня, к нему подступаться будет очень сложно. Матчи в еврокубках показали, что тот же Канте брал именно корпусом.

Я разговаривал с представителем Артура, он говорил, что у игрока есть диалог с Кириченко (тренер "Кайрата", бывший нападающий сборной России. - Прим. ред.), то есть Артур в этом направлении двигается. Сейчас уже Вагнера нет, но будут матчи, где Шушеначеву придется брать игру на себя", - заявил экс-тренер "Шахтера".

Напомним, что в 2021 году Шушеначев стал открытием сезона, забив 23 мяча во всех соревнованиях за "Кайрат". В прошлом году молодой форвард также дебютировал за сборную Казахстана. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.