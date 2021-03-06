Немецкий форвард "Кайрата" Штрели Мамба высказался по поводу первого гола за "желто-черных", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легионер помог новому клубу выиграть у "Шахтера" в матче за третье место в Суперкубке Казахстана.

"Благодарю, брат! Хороший менталитет и отличная командная победа. Идем дальше", - написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что 26-летний Мамба забил решающий мяч с проникающей передачи Вагнера Лава. К алматинскому клубу он присоединился в январе. До этого был игроком немецкого "Падерборна".