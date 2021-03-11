Шпилевский уже не самый молодой. Средний возраст тренеров клубов КПЛ уменьшился на пять лет

Перед стартом OLIMPBET-Чемпионате Казахстана сезона-2021 средний возраст главных тренеров клубов составляет 46 лет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько по сравнению с прошлыми сезонами омолодился состав специалистов.

Самым молодым главным тренером в предстоящем чемпионате будет Ринат Алюетов, возглавивший "Жетысу". Ему 31 год. Впрочем, он не самый молодой специалист в истории чемпионатов Казахстана. Таковым является Алексей Шпилевский, который стал наставником "Кайрата" в 30 лет, а дебютировал в национальном первенстве в 31 год и 21 день. Алюетов проведет первый матч у руля клуба в 31 год шесть месяцев и 14 дней. Примечательно, что произойдет это 13 марта в игре с "Кайратом". Более молодым был Куаныш Кабдулов, он вывел "Атырау" на матч в возрасте 29 лет девяти месяцев и трех дней. Но казахстанец полноправно не был главным тренером клуба, а находился в статусе исполняющего обязанности.

В предстоящем чемпионате самым возрастным является наставник "Турана" Абдухалик Бурибаев, которому 51 год. По 50 лет наставникам "Астаны" и "Кайсара" Андрею Тихонову и Султану Абильдаеву.

В сезоне-2021 по сравнению с несколькими предыдущими годами наблюдается значительное омоложение кадров. По среднему возрасту уменьшение почти на пять лет, а среди самых возрастных - от десяти до 12 лет.

К примеру, на начало чемпионата 2018 года средний возраст главных тренеров казахстанских клубов составлял почти 52 года (51,59). Самым молодым был испанский наставник "Иртыша" Жерар Нус - 33 года, а самыми возрастными главный тренер "Актобе" Владимир Муханов и возглавлявший "Ордабасы" болгарский специалист Георги Дерменджиев - по 63 года.

На старте чемпионата сезона-2019 средний возраст по сравнению с 2018 слегка уменьшился - 50,17 лет. Самым возрастным оказался болгарский наставник "Кайсара" Стойчо Младенов - 61 год, а самым молодым Шпилевский - 31 год.

И в 2020 году Шпилевский продолжил пребывать в своем статусе, а Младенов уступил звание самого возрастного Вячеславу Грозному из "Шахтера" и Владимиру Никитенко из "Тараза". Обоим на начало чемпионата было по 63 года. Средний возраст тренеров составил 50,75 лет.

Напомним, национальное первенство стартует 13 марта. Первый тур чемпионата будет разбит на два дня. Впервые с 2012 года в высшем дивизионе выступит 14 клубов.