Шомко может уйти из "Астаны" в чемпионат России или другой клуб КПЛ

Дмитрий Шомко покинет "Астану", с которой у него закончился контракт, сообщает KazFootball.kz.

Ранее уже ходили слухи, что 30-летний казахстанский защитник может перейти в один из клубов российского чемпионата. Отмечается, что у него действительно имеются предложения из РПЛ, но также им серьезно заинтересован "Тобол".

Напомним, костанайский клуб возглавляет Григорий Бабаян, хороший знакомый с Шомко по работе в "Астане". У серебряного призера КПЛ-2020 стоят задачи дойти до раунда плей-офф Лиги конференций, а также завоевать золотые медали в следующем сезоне.

Всего за "Астану" Шомко выступал с 2014 года. Он провел за эту команду 264 матча, в которых забил 12 голов и отдал 45 голевых передач.