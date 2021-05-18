"Шахтеру" вернут три очка. Есть дата первого матча на домашнем стадионе

Карагандинский "Шахтер" спустя полтора года возвращается на родной стадион, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

По его информации, первый домашний матч в этом сезоне "горняки" проведут 13 июня, когда примут петропавловский "Кызыл-Жар". Кроме того, "Шахтеру" вернут три очка, которые были сняты с клуба в связи с непрохождением лицензирования домашнего стадиона.

"История со сменой газона стадиона "Шахтер" затянулась даже дольше, чем с "Астана Ареной". Власти области устали ждать, когда предыдущий подрядчик выполнит свои обязательства, и разорвали договор. Предварительные работы по установке системы подогрева уже давно завершены. Оставалось лишь привезти рулоны искусственного поля и уложить все, склеить. Но именно с доставкой возникли какие-то проблемы.

В итоге поле уже укладывает другая компания. Если ничего сверхъестественного не случится, то 13 июня Караганда впервые за последние полтора года примет матч КПЛ - в гости приедет "Кызыл-Жар". Полтора года!

Пару недель назад, когда я общался с некоторыми игроками "Шахтера", они одной из главных причин своих неудач называли именно отсутствие возможности играть у себя дома, при своих болельщиках. Помимо судейских ошибок, конечно же. "Братан, мы все играем на выезде! "Астана Арена" - это же не наш стадион, он чужой", - примерно в таком духе. Ну и 3 очка, ранее отнятые, им вернутся. В их положении каждый балл на счету.

В общем, отремонтированный и обновленный стадион в Караганде скоро вернется в строй и будет готов к матчам КПЛ и Лиги конференций. Может, это обязательство и вправду поможет команде наладить свои дела?" - пишет источник.

В настоящее время все домашние матчи "горняки" проводят на "Астана Арене". После 11 туров "Шахтер", набрав восемь очков, занимает в турнирной таблице КПЛ 12-е место из 14 команд.

Добавим, что ранее КФФ вернула три очка "Актобе". Санкции по-прежнему действуют в отношении "Жетысу".

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