"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка

Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев с рабочим визитом посетил стадион "Шахтер" в Караганде, сообщается на официальном сайте ПФЛК.

На основной арене футбольного клуба "Шахтер" проводились работы по реконструкции стадиона и замене газона. Ранее, в связи с неготовностью стадиона "Шахтер" для проведения игр чемпионата Казахстана по футболу, Комиссией по сертификации Казахстанской федерации футбола с футбольного клуба "Шахтер" было снято три очка. Команда временно тренировалась и проводила свои игры в соседнем Нур-Султане.

Стоит отметить, что до начала работ при поддержке главы региона была проведена большая работа со стороны руководства футбольного клуба "Шахтер". С наступлением благоприятной погоды на стадионе "Шахтер" были начаты работы по смене газона. Вместо натурального покрытия была произведена укладка искусственного газона последнего поколения из Италии. Помимо этого, была заменена система дренажа, установлен подогрев и автоматическая система полива согласно всем требованиям. Вчера стадион принял свой первый матч после обновления.

"На основном стадионе футбольного клуба "Шахтер" была произведена долгожданная реконструкция. На арене было заменено покрытие, в начале текущего месяца новый газон итальянского производства прошел инспекцию Лабораторией, имеющей лицензию КФФ. Новый газон соответствует всем требованиям для проведения матчей турниров под эгидой ПФЛК. Также на арене была произведена замена зрительских сидений и другие реконструкционные работы, которые позволят улучшить условия для проведения официальных игр и создадут комфортные условия для болельщиков. До старта квалификации еврокубковых турниров, а именно 20 июня, поле стадиона пройдет специальную инспекцию для получения сертификата ФИФА. Отмечу, что Профессиональная футбольная лига Казахстана будет ходатайствовать о возврате очков ФК "Шахтер" в турнирной таблице", - сказал руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

Напомним, "Шахтер" в первом матче на стадионе в Караганде проиграл "Кызыл-Жару" со счетом 0:1. Сейчас у команды девять очков и она занимает предпоследнее, 13-е место. Но после возвращения трех баллов команда поднимется на 12-ю строчку.

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