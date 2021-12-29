"Шахтер" решил судьбу легионера

©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:06

Сербский полузащитник Вук Митошевич покидает "Шахтер", сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Митошевич пополнил состав "горняков" в феврале этого года. Во всех турнирах Митошевич за "горняков" провел 29 матчей, в которых отличился двумя голевыми передачами.

В 2015 году он выступал за "Кайсар" (23 матча в КПЛ), в 2016-м серб защищал цвета "Актобе" (13 игр).

После выступал в Сербии за "Радник" (Сурдулица) и "Войводину", а также венгерскую "Кишварду". Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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