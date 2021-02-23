"Шахтер" разгромил московский клуб

Карагандинский "Шахтер" провел заключительный товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Али Алиева разгромили московский клуб "Казанка" со счетом 5:0. В составе "горняков" голы забили Максим Галкин, Гидеон Баа, Ескендир Кыбырай и Павел Кривенцев (дубль).

Состав "Шахтера": Шацкий, Наджарян, Буйволов, Граф, Баа (Свиридов), Кыбырай (Джозеф), Соломон Удо, Митошевич, Кривенцев (Павлов), Балашов (Таттыбаев), Галкин.

Ранее в утреннем матче "Шахтер" уступил другому российскому клубу "Шинник" (Ярославль) со счетом 0:1.