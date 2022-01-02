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"Шахтер" расстался еще с четырьмя игроками

"Шахтер" расстался еще с четырьмя игроками
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Карагандинский "Шахтер" расстался еще с четырьмя игроками, сообщает KazFootball.kz.

Как отмечает источник, "горняки" решили не продлевать истекшие контракты с российским защитником Андреем Буйволовым и полузащитником Аланом Чочиевым, белорусским нападающим Евгением Шикавкой и канадским форвардом Арамисом Кузиным.

Кроме того, в клубе не рассчитывают на полузащитника сборной Армении Соломона Удо, вернувшегося из "Атырау", где он находился в аренде.

Отмечается, что карагандинцы намерены сохранить у себя в составе белорусского защитника Павла Назаренко и российского нападающего Идриса Умаева.

Ранее клуб покинули Вук Митошевич, Ескендир Кыбырай, Михаил Бакаев и Дэвид Мавутор. Также "горняки" расстались со своими воспитанниками Оралханом Омиртаевым и Геворгом Наджаряном.

Один из лидеров "Шахтера" променял КПЛ на чемпионат Малайзии

Напомним, "Шахтер" в КПЛ-2021 занял седьмое место, а также сыграл в финале Кубка Казахстана где уступил "Кайрату" в серии пенальти.

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Метки:
КПЛ Кубок РК по футболу Шахтер ФК Межсезонье в КПЛ

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