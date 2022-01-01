Один из лидеров "Шахтера" променял КПЛ на чемпионат Малайзии

Ганский полузащитник "Шахтера" Давид Мавутор покинул стан "горняков". 29-летний футболист подписал контракт с чемпионами Малайзии "Негри Сембилан", сообщает Kazfootball.kz.

Мавутор, перешедший в "Шахтер" летом прошлого года, во всех турнирах сезона-2021 провел 15 матчей. В них Давид забил два мяча и сделал три ассиста. Он помог команде занять седьмое место в КПЛ и выйти в финал Кубка Казахстана.

Клуб "Негри Сембилан" был основан в 2018 году. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Малайзии, а в следующем примет участие в азиатской Лиге чемпионов.

Отметим, что с 2018 по 2020 год Мавутор выступал в составе талдыкорганского "Жетысу". Также универсальный игрок защищал цвета польской "Вислы" вместе с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым.

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