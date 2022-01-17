"Шахтер" представил нового футболиста с опытом игры за европейскую сборную

©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:27

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с черногорским полузащитником Дарко Зоричем, сообщает сайт карагандинцев.

Три последних сезона Зорич отыграл в КПЛ. Сначала он выступал за кокшетауский "Окжетпес", после чего перебрался в петропавловский "Кызыл-Жар". Также в послужном списке 28-летнего хавбека значатся такие клубы, как черногорские "Сутьеска", "Челик", сербские "Чукарички", "Борац" и греческий АЕК. Еще он сыграл четыре матча за сборную Черногории в период 2014-2018 годов.

В минувшем году Дарко провел за североказахстанский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет шесть голевых передач.

Напомним, "Шахтер" занял седьмое место в КПЛ-2021. На данный момент команда проводит УТС в Турции.

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