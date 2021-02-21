"Шахтер" подписал игрока сборной Армении из Сенегала

Карагандинский "Шахтер" подписал футболиста сборной Армении - опорного полузащитника Соломона Удо, сообщает Meta-ratings.kz.

25-летний сенегалец с армянским паспортом сумел доказать свою квалификацию тренерскому штабу карагандинцев, пройдя недельный просмотр на УТС в Турции. Он уже согласовал условия контракта с "Шахтером".

Полузащитник начинал свою европейскую карьеру в бельгийском "Эйпене". Но последние 5 лет Удо провел в Армении, что позволило ему получить гражданство этой страны и получить вызов в сборную. Поэтому легионером в "Шахтере" Соломон считаться не будет.

На игрока также претендовал "Кайсар", но Удо предпочел вариант с "Шахтером" из-за предстоящего летом участия клуба в Лиге конференций.