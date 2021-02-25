"Шахтер" подписал экс-форварда молодежной сборной Украины

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с украинским нападающим Евгением Павловым. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Последним местом работы 29-летнего новобранца карагандинцев был сербский клуб "Радник" из Сурдулицы. Также в послужном списке Павлова значатся такие клубы, как украинские "Волынь" и "Севастополь", российский "Сокол", сербская "Младост", венгерский "Вашаш" и кипрская "Докса".

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Напомним, что 2 марта "Шахтер" сыграет с "Астаной" в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана. С полным календарем матчей на сезон 2021 года можно ознакомиться здесь.

В предыдущем году карагандинский клуб финишировал на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций - новый турнир УЕФА.