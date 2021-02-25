"Шахтер" объявил о контракте с проходившим просмотр в московском ЦСКА казахстанцем

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян продлил контракт с "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу карагандинского клуба.

В минувшем сезоне Наджарян в составе "горняков" провел 12 матчей и сделал одну голевую передачу.

23-летний Наджарян - воспитанник "Шахтера". На взрослом уровне дебютировал в 2015 году. Тогда же хавбек получил приглашение в московский ЦСКА и побывал на просмотре в этом клубе. Затем он два года числился в "Астане", однако редко выходил на поле.