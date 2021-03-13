"Сезон будет очень сложным". Тренер "Шахтера" Алиев - о конкуренции "Кайрату" с "Астаной" и работе на трансферном рынке

Главный тренер "Шахтера" Али Алиев прокомментировал победу над "Атырау" (1:0) в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу карагандинского клуба.

- Всех поздравляю с началом сезона. По первым матчам видно, что сезон будет очень сложным. Мы рады, что начали с позитивной ноты, одержав победу на выезде. Это очень важно для эмоционального фона. Да, есть моменты, над которыми еще нужно работать. Также нам нужно дорабатывать на трансферном рынке, искать подходящих игроков. Самое главное, чтобы это были качественные футболисты, которые будут решать большие задачи. Мы всегда говорили, что если претендуем на высшие места – то недостаточно одного лишь тренерского искусства, нужно еще и исполнительское мастерство игроков. Как бы мы не хотели, но игроки, которые будут решать большие задачи, не должны быть ветеранами. Мы будем искать тех, кто действительно усилит клуб, чтобы наша команда составляла равную конкуренцию "Кайрату", "Астане" и клубам, которые будут бороться за призовые места. Сегодня все видели, "Жетысу" оказал сопротивление "Кайрату". Скажу так – проходных матчей не будет! Каждая игра будет – на вес золота. Поэтому вот всей души поздравляю всех, особенно благодарен своим игрокам и нашему руководству, которое кропотливо относится к команде, - сказал Алиев.

Добавим, что "Кайрат" свой стартовый матч выиграл, забив "Жетысу" два гола в меньшинстве (2:0), а "Астана" упустила победу над дебютантом КПЛ "Тураном" - 2:2.