Сенсационным поражением завершился матч "Тобола" в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:56
©ФК "Тобол"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 22

Аксу Ак - Тобол 3:0

Голы:

Есимов (Силва Са), 2 (1:0); Силва Са (Турлыбек), 7 (2:0); Зличич (Силва Са), 36 (3:0)
Турнирная таблица →

Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Аксу" в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Павлодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанйского клуба.

"Тобол", набравший 38 очков наряду с "Астаной" делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.

"Аксу" с 29-ю баллами поднялся с девятого места на седьмое.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Аксу ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ
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