Жена новобранца алматинского "Кайрата" Офри Арада Шани уже успела привлечь внимание казахстанских любителей футбола. Она в своем Instagram проанонсировала отъезд своего супруга в КПЛ. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с ней и насладиться ее прекрасными публикациями.

Шани, как и все граждане Израиля, отслужила в армии. После этого обучилась на криминалиста и даже поработала в местной полиции. Она любит путешествовать и тепло относится к животным.

К слову, пара начала встречаться в 2017 году и поженилась спустя четыре года. Они живут в Тель-Авиве. Сейчас жена новичка "Кайрата" ожидает ребенка. Вероятнее всего, Шани будет поддерживать своего любимого из дома.

Ранее стало известно, что 24-летний защитник окажется в алматинском клубе на правах аренды. Игрок будет получать в составе "желто-черных" около 20 тысяч долларов в месяц. Его трансферная стоимость на Transfermarkt оценивается в 350 тысяч евро.