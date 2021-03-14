"Сегодня казахстанский футбол коснулся дна". Рукавина - о матче "Астаны" на водяном стадионе за 40 миллионов

Защитник "Астаны" Антонио Рукавина поделился эмоциями после матча против "Турана" (2:2) на залитом водой стадионе в Туркестане в рамках первого тура казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

- Я хочу поздравить "Туран" с завоеванием одного очка, в борьбе на таком "футбольном поле". После сегодняшней игры, мне просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги. Это не потому, что мы потеряли два очка, нет. Все из-за стадиона, который стоит почти 40 миллионов евро. Сегодня - завтра этот матч увидят во всем мире, сегодня казахстанский футбол коснулся дна. Завтра все будут шутить о казахстанском футболе, разве так должно быть?

Мне непонятно, почему такого поведения от Федерации футбола заслужил именно футбольный клуб "Астана", во многом благодаря которому о Казахстане знают люди со всего Мира! Еще раз поздравляю ФК "Туран" с сегодняшним боем гладиаторов, они заслужили ничью. Но главный вопрос ко всем казахстанцам, любящим футбол, разве мы на правильном пути и заслужили такие матчи?

Ранее свое недовольство по поводу состояния поля высказали главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов и гендиректор столичного Михаил Гурман.