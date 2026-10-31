КПЛ
Вчера 17:17

Со счётом 1:4 завершился матч "Елимая" после ухода Карповича

©ФК "Елимай"

"Елимай" уступил в Семее кокшетаускому "Окжетпесу" в матче последнего, 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе "Елимая" на 38-й минуте отличился Айбар Жаксылыков. У гостей голы на счету Всеволода Садовского (12), Еркебулана Нургалиева (35), Бориса Лотоцького (48) и Тохтара Жангылышбая (90+3).

Таким образом, "Елимай", который недавно расстался с главным тренером Андреем Карповичем набрал 45 очков и занял шестое место.

У "Окжетпеса" 54 балла и итоговая четвёртая строчка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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