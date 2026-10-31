"Елимай" уступил в Семее кокшетаускому "Окжетпесу" в матче последнего, 30-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе "Елимая" на 38-й минуте отличился Айбар Жаксылыков. У гостей голы на счету Всеволода Садовского (12), Еркебулана Нургалиева (35), Бориса Лотоцького (48) и Тохтара Жангылышбая (90+3).

Таким образом, "Елимай", который недавно расстался с главным тренером Андреем Карповичем набрал 45 очков и занял шестое место.

У "Окжетпеса" 54 балла и итоговая четвёртая строчка.