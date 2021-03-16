"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана

28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выразил надежду, что возвращение в "Астану" поможет ему перезагрузить карьеру, сообщается на сайте клуба. Комментируя подписание контракта, он отметил, что хочет также вернуться в сборную Казахстана.

Напомним, официально о подписании футболиста столичный клуб объявил сегодня.

- Счастлив вернуться домой! Я являюсь воспитанником "Астаны", здесь начинал карьеру, уверен, что именно возвращение в родной город поможет мне перезагрузить карьеру, - сказал Куат.

- Что стало главным фактором в принятии решения о возвращении в "Астану"?

- Главным в выборе стало то, что во мне заинтересовано руководство и главный тренер. Андрей Валерьевич в личном разговоре сказал, что на меня рассчитывает, а сейчас для меня это очень важно, так как я не играл в последнее время, хочу быть полезным команде и вернуться в сборную Казахстана.

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел шесть матчей за "Химки" из чемпионата России. За "Астану" в свое время он сыграл 24 матча. Последним его клубом в КПЛ был "Кайрат". Также выступал за "Актобе", "Окжетпес" и российский "Оренбург". Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

"Астана" мне ничего не дала". Вернется ли Исламбек Куат в столицу после карьеры в "Кайрате"?