Защитник турецкого "Фенербахче" Микаэль Аскаров получил приглашение в молодежную сборную Казахстана по футболу (U-21) для участия в международном турнире Antalya Cup-2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает интересные факты о 18-летнем футболисте.

Известно, что казахстанский игрок, родившийся в Шымкенте, в 2011 году в неполные девять лет вместе с родителями, которые трудятся в туристической сфере, переехал в Турцию.

Аскаров является воспитанником стамбульского клуба. Он прошел все ступени в его структуре. Несмотря на проживание в этой стране, футболист, выступающий на позиции левого защитника, имеет гражданство Казахстана.

По данным Transfermarkt, в составе "Фенербахче U-19", помимо Аскарова, есть несколько игроков турецкой национальности с паспортами Германии, Нидерландов, Северной Македонии и Ирана. И только казахстанец - без двойного гражданства.

В 2018 году он провел один товарищеский матч за юношескую сборную Казахстана.

Отметим, что Аскаров уже дебютировал за основную команду стамбульского клуба. 15 ноября прошлого года он провел матч против клуба "Карагюмрук". Товарищеский поединок завершился со счетом 3:3. Аскаров выступал с первых минут встречи на своем левом фланге обороны под 72-м номером. Был заменен на 75-й минуте.

Кроме того, он привлекался к тренировкам с основным составом. В декабре на одном из занятий перед матчем 16-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" Аскарова в день его 18-летия поздравили руководители клуба и главный тренер "Фенербахче" Эрол Булут. Казахстанец задул свечи на торте, а наставник "канареек" покормил его с ложечки.

Впрочем, пока Аскаров закономерно выступает в национальном первенстве среди клубов, возраст игроков которых не превышает 19 лет. 14 марта он сыграл за "Фенербахче" против сверстников из "Генчлербирлиги". Встреча первого тура завершилась в пользу клуба из Анкары - 1:0. 21 марта команда казахстанца примет другой клуб из Стамбула "Бешикташ".

В предыдущем сезоне Аскаров провел шесть матчей в чемпионате в данной возрастной категории.

В прошлом году турецкое издание Sabah.com.tr включило казахстанца в число игроков, которые могут попасть в большой европейский клуб. Материал был подготовлен в контексте перехода воспитанника "Фенербахче" Мериха Демирала в возрасте 21 год в итальянский "Ювентус". Турецкий защитник достался туринскому клубу за 19 миллионов евро, которые были заплачены его прежней команде "Сассуоло".

Отметим, что в рамках подготовки к Antalya Cup 2021 казахстанская "молодежка" проведет учебно-тренировочный сбор в Алматы и Анталии в период с 21 по 31 марта. На Antalya Cup подопечные Кайрата Нурдаулетова встретятся со сверстниками из Северной Македонии, Болгарии и Узбекистана. В отборочном турнире Евро-2023 молодежная сборная Казахстана сыграет в группе I с командами Дании, Бельгии, Турции и Шотландии. Для казахстанцев отборочный турнир стартует в июне.

Фото: ФК "Фенербахче"©